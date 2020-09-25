"Или отдадут Крым, или они останутся без штанов". Кривонос об усилении санкций против РФ

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос убежден, что Украина "не потянет вести войну" на Донбассе и в Крыму

Украина не сможет вести одновременно войну на два фронта, на Донбассе и в Крыму, поэтому необходимо ужесточение санкций против страны-агрессора России. Об этом в эфире телеканала Дом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос.

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"Мы четко понимаем, что решать проблему (возвращение временно оккупированного Крыма, - ред.) силовым методом Украина не может на данном этапе. Потому, что есть проблемы - это, во-первых, война на Донбассе. Вести войну на два фронта, даже законно возвращая свои земли, мы не потянем", - отметил Кривонос, уточнив, речь идет о материально-техническом потенциале и человеческом факторе.

По его словам, "это, в первую очередь, – человеческие потери".

"Поэтому задача номер один – продолжать активно сотрудничать с мировыми лидерами, поднимать вопрос по наращиванию санкций против Российской Федерации и выводить Россию этими санкциями на такой уровень, что вопрос – или отдадут Крым, или они останутся "без штанов", условно говоря", - объяснил Кривонос.

Он считает, что параллельно Украина должна усиливать свою обороноспособность, которая "даст способность при необходимости действовать силовыми методами".





СПРАВКА. Необъявленная война РФ против Украины . Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год оккупирован Крым и часть Донбасса. Россия отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, и что это "гражданская война". Все это время пропагандистские СМИ РФ пугают жителей ОРДЛО, что после де-факто возвращения этих территорий в состав Украины некие "националистические батальоны" "устроят резню".

юбые военные учения, которые проводит Россия, в том числе во временно оккупированном Крыму, могут очень быстро перейти в активную фазу настоящих боевых действий 27 июля Кривонос заявлял , что л

Арина Толина

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