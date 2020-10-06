Донбасс | Выборов в оккупации осенью не будет. Зеленский перечислил по пунктам, почему
Условий для проведения честных местных выборов на ныне неподконтрольной территории востока и в помине нет, говорит президент
25 октября местных выборов на временно неподконтрольных территориях Донбасса одновременно с выборами на территории остальной Украины не будет. Об этом заявил американскому изданию Politico президент Владимир Зеленский, пишет пресс-служба его офиса.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Нет", – коротко ответил он на прямой вопрос, будут выборы в ОРДЛО или нет.
По словам президента, он говорил и французскому президенту Эмманюэлю Макрону, и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, и российскому лидеру Владимиру Путину, что "у нас не будет там наблюдателей, если не будет границы под нашим контролем, и мы не сможем контролировать ход выборов".
Читайте также: Секретарь СНБО в марте: Хотим выборы в ОРДЛО осенью, а не будем готовы – их не будет
"Никто из западных наблюдателей не сможет туда приехать. Поэтому выборы открытыми там никогда не будут. С точки зрения безопасности ситуации, не будет свободного доступа для всех партий. А это то, что должно быть; должен быть свободный выбор народа Украины. Не будет правоохранительной системы. <...> Границу Украины должна контролировать именно украинская власть. По-другому не может быть", – подчеркнул Зеленский.
Он акцентировал внимание, что "лично недоволен" последовательностью и формулировкой некоторых пунктов минских соглашений, а также составом формата.
Президент подчеркнул: децентрализация решает все проблемы и запросы – никакая федерализация Украине не нужна, и никто не будет менять Конституцию так, как того хотят в Кремле.
- Осенью 2019-го на то время советник секретаря СНБО Сивохо заявил, что люди в оккупации якобы готовы идти на выборы от Слуги народа. Тогда же глава ЦИК Диденко сказал, что сейчас невозможно провести там выборы.
- В феврале 2020-го на то время глава МИД Пристайко предостерег, что в ОРДЛО могут выбрать в местную власть коллаборационистов.
- Глава МВД Аваков ранее предложил, кого в Украине стоит считать коллаборационистом.
Читайте также: Власть успокаивает жителей оккупированной части Донбасса: Не надо бояться слова амнистия
Комментарии