Условий для проведения честных местных выборов на ныне неподконтрольной территории востока и в помине нет, говорит президент

25 октября местных выборов на временно неподконтрольных территориях Донбасса одновременно с выборами на территории остальной Украины не будет. Об этом заявил американскому изданию Politico президент Владимир Зеленский, пишет пресс-служба его офиса.

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"Нет", – коротко ответил он на прямой вопрос, будут выборы в ОРДЛО или нет.

По словам президента, он говорил и французскому президенту Эмманюэлю Макрону, и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, и российскому лидеру Владимиру Путину, что "у нас не будет там наблюдателей, если не будет границы под нашим контролем, и мы не сможем контролировать ход выборов".

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"Никто из западных наблюдателей не сможет туда приехать. Поэтому выборы открытыми там никогда не будут. С точки зрения безопасности ситуации, не будет свободного доступа для всех партий. А это то, что должно быть; должен быть свободный выбор народа Украины. Не будет правоохранительной системы. <...> Границу Украины должна контролировать именно украинская власть. По-другому не может быть", – подчеркнул Зеленский.

ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей) – территория Донецкой и Луганской областей, ныне подконтрольная гибридным российским войскам. Захвачена Россией в результате войны на востоке Украины. 17 марта 2015-го Рада признала ОРДЛО временно оккупированной территорией.

Он акцентировал внимание, что "лично недоволен" последовательностью и формулировкой некоторых пунктов минских соглашений, а также составом формата.

Президент подчеркнул: децентрализация решает все проблемы и запросы – никакая федерализация Украине не нужна, и никто не будет менять Конституцию так, как того хотят в Кремле.

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Евгений Пилипенко

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