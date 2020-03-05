Секретарь СНБО: Хотим выборы в ОРДЛО осенью, а не будем готовы - их не будет

Руководство страны "очень хочет", чтобы осенью на ныне оккупированной части Донбасса прошли местные выборы и пограничники стали на границу с Россией, но они не состоятся, если для того не будет условий. Об этом в эфире UA:Українське радіо заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
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"Если мы не будем готовы, то никаких выборов там не может быть. Мы не можем проводить выборы на законодательных актах, которые не являются подотчетными украинской Конституции", - уточнил он.
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По его словам, приоритет власти - стремление "как можно быстрее закончить эту войну", но без потерь территории и суверенитета. Как именно на Банковой намерены это сделать, Данилов не говорит.
"Я не буду открывать все тайны, что мы сейчас делаем и над чем работаем, но могу сказать, что наши войска готовы к любому сопротивлению врагам", - подчеркнул он.
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