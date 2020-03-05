Секретарь СНБО: Хотим выборы в ОРДЛО осенью, а не будем готовы - их не будет

Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)

Руководство страны "очень хочет", чтобы осенью на ныне оккупированной части Донбасса прошли местные выборы и пограничники стали на границу с Россией, но они не состоятся, если для того не будет условий. Об этом в эфире UA:Українське радіо заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

"Если мы не будем готовы, то никаких выборов там не может быть. Мы не можем проводить выборы на законодательных актах, которые не являются подотчетными украинской Конституции", - уточнил он.

Смотрите видео: Зеленский пошутил: "Всех победим. А если нет, то нет" - видео

По его словам, приоритет власти - стремление "как можно быстрее закончить эту войну", но без потерь территории и суверенитета. Как именно на Банковой намерены это сделать, Данилов не говорит.

"Я не буду открывать все тайны, что мы сейчас делаем и над чем работаем, но могу сказать, что наши войска готовы к любому сопротивлению врагам", - подчеркнул он.

ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей) - территория Донецкой и Луганской областей, ныне подконтрольная гибридным российским войскам. Захвачена Россией в результате войны на востоке Украины. 17 марта 2015-го Рада признала ОРДЛО временно оккупированной территорией.

Читайте интервью: Данилов: Проще построить на Донбассе тоталитарный режим. Но это крайний случай