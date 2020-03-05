Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Секретарь СНБО: Хотим выборы в ОРДЛО осенью, а не будем готовы - их не будет

Секретарь СНБО: Хотим выборы в ОРДЛО осенью, а не будем готовы - их не будет - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)
05.03.2020, 11:15

Алексей Данилов говорит, что у власти есть задумки, как "побыстрее закончить эту войну" на Донбассе, но вдаваться в детали не стал

Руководство страны "очень хочет", чтобы осенью на ныне оккупированной части Донбасса прошли местные выборы и пограничники стали на границу с Россией, но они не состоятся, если для того не будет условий. Об этом в эфире UA:Українське радіо заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

"Если мы не будем готовы, то никаких выборов там не может быть. Мы не можем проводить выборы на законодательных актах, которые не являются подотчетными украинской Конституции", - уточнил он.

Смотрите видео: Зеленский пошутил: "Всех победим. А если нет, то нет" - видео

По его словам, приоритет власти - стремление "как можно быстрее закончить эту войну", но без потерь территории и суверенитета. Как именно на Банковой намерены это сделать, Данилов не говорит.

"Я не буду открывать все тайны, что мы сейчас делаем и над чем работаем, но могу сказать, что наши войска готовы к любому сопротивлению врагам", - подчеркнул он.

ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей) - территория Донецкой и Луганской областей, ныне подконтрольная гибридным российским войскам. Захвачена Россией в результате войны на востоке Украины. 17 марта 2015-го Рада признала ОРДЛО временно оккупированной территорией.

Читайте интервью: Данилов: Проще построить на Донбассе тоталитарный режим. Но это крайний случай

Евгений Пилипенко
Еще по теме
Напишите нам
выборы выборы в ОРДЛО Алексей Данилов
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 