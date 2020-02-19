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Секретарь СНБО: Мы хотим прекратить войну без потери территорий

Секретарь СНБО: Мы хотим прекратить войну без потери территорий - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба президента)
19.02.2020, 10:45

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, нужно сделать все, чтобы местные выборы в ОРДЛО прошли по украинским законам и прекратилась война

Прекращение войны на Донбассе не может сопровождаться потерей территорий для Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью телеканалу Украина 24.

Данилов отметил, что на заседании СНБО была принята Стратегия национальной безопасности и обороны Украины, где все прописано.

"Прекращение войны не может сопровождаться тем, что Украина будет терять свои территории или суверенитет", - сказал он.

По его словам, необходимо сделать так, чтобы "наши пограничники стали на украинскую границу, чтобы прошли выборы по украинским законам, чтобы прекратилась война".

Он уточнил, что во временно оккупированном Луганске у него живет 88-летняя мать, которая "хочет увидеть внуков".

"Наш президент делает все необходимое для того, чтобы закончить войну. Вы знаете, потому что это для нас очень сложный вопрос, который есть сегодня на территории Донецкой и Луганской областей. И нам надо в этом вопросе ставить точку", - подчеркнул Данилов.

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