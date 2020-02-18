Бой на Донбассе. Боевики выпустили более 164 мин и применили танк

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Во время обстрелов позиций ВСУ вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Попасная и Хутор Вольный российские оккупанты применили артиллерийские системы, в частности, ствольную артиллерию калибра 152 мм - шесть снарядов, калибра 122 мм - 18 снарядов. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил в Facebook.

Террористы выпустили по позициям ВСУ более 164 мин из минометов калибра 120 мм и 44 мины из 82-мм минометов, вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Новотошковского оккупанты совершили 56 выстрелов по позициям украинских военных из танка. В районе боестолкновения штурмовые действия вели диверсионно-разведывательные группы боевиков.