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Бой на Донбассе. Боевики выпустили более 164 мин и применили танк

Бой на Донбассе. Боевики выпустили более 164 мин и применили танк - Фото
Фото: скриншот видео
18.02.2020, 14:35

По данным штаба ООС, в районе Новотошковского оккупанты совершили 56 выстрелов по позициям украинских военных из танка

Во время обстрелов позиций ВСУ вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Попасная и Хутор Вольный российские оккупанты применили артиллерийские системы, в частности, ствольную артиллерию калибра 152 мм - шесть снарядов, калибра 122 мм - 18 снарядов. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил в Facebook.

Террористы выпустили по позициям ВСУ более 164 мин из минометов калибра 120 мм и 44 мины из 82-мм минометов, вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Новотошковского оккупанты совершили 56 выстрелов по позициям украинских военных из танка. В районе боестолкновения штурмовые действия вели диверсионно-разведывательные группы боевиков.

  • Утром, 18 февраля 2020-го, российские гибридные войска атаковали позиции украинских подразделений у поселков Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вильный в Луганской области. Первым об этом сообщил журналист, спустя час - штаб ООС.
  • Итог боя, по данным штаба: 1 военный погиб, 4 получили легкие ранения. У противника - 1 уничтоженный боевик и 5 тяжелораненых.
  • Президент Зеленский заявил, что из-за таких провокаций "курс на прекращение войны не изменится".
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