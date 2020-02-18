23 года. В 72-й бригаде назвали имя погибшего на Донбассе солдата

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Сегодня, 18 февраля, на Донбассе во время отражения нападения вооруженных формирований России на наблюдательный пункт вблизи Хутора Вильного погиб солдат Максим Хитайлов из 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Об этом сообщается в Facebook 72-й ОМБр.

Максим Евгеньевич Хитайлов жил в селе Выришальне Полтавской области, а в апреле 2019 года был принят на военную службу по контракту на должность гранатометчика.

Утром, 18 февраля 2020-го, российские гибридные войска атаковали позиции украинских подразделений у поселков Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вильный в Луганской области. Первым об этом сообщил журналист , спустя час - штаб ООС.

Итог боя, по данным штаба: один военный погиб, четверо получили легкие ранения. У противника - по предварительным данным, четыре уничтоженных боевика и пятеро тяжело раненых.

Президент Зеленский заявил, что из-за таких провокаций "курс на прекращение войны не изменится".

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