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23 года. В 72-й бригаде назвали имя погибшего на Донбассе солдата

23 года. В 72-й бригаде назвали имя погибшего на Донбассе солдата - Фото
Иллюстративное фото: скриншот видео
18.02.2020, 19:40

Солдат Максим Хитайлов погиб во время отражения нападения вооруженных формирований России возле Хутора Вильного

Сегодня, 18 февраля, на Донбассе во время отражения нападения вооруженных формирований России на наблюдательный пункт вблизи Хутора Вильного погиб солдат Максим Хитайлов из 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Об этом сообщается в Facebook 72-й ОМБр.

Максим Евгеньевич Хитайлов жил в селе Выришальне Полтавской области, а в апреле 2019 года был принят на военную службу по контракту на должность гранатометчика.

  • Утром, 18 февраля 2020-го, российские гибридные войска атаковали позиции украинских подразделений у поселков Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вильный в Луганской области. Первым об этом сообщил журналист, спустя час - штаб ООС.
  • Итог боя, по данным штаба: один военный погиб, четверо получили легкие ранения. У противника - по предварительным данным, четыре уничтоженных боевика и пятеро тяжело раненых.
  • Президент Зеленский заявил, что из-за таких провокаций "курс на прекращение войны не изменится".

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