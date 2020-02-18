23 года. В 72-й бригаде назвали имя погибшего на Донбассе солдата

Сегодня, 18 февраля, на Донбассе во время отражения нападения вооруженных формирований России на наблюдательный пункт вблизи Хутора Вильного погиб солдат Максим Хитайлов из 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Об этом сообщается в Facebook 72-й ОМБр.
Максим Евгеньевич Хитайлов жил в селе Выришальне Полтавской области, а в апреле 2019 года был принят на военную службу по контракту на должность гранатометчика.
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