Зеленский пошутил: "Всех победим. А если нет, то нет" - видео

Подводя итоги сегодняшней встречи с руководством Верховной Рады, Кабмина и правоохранителей, президент Владимир Зеленский выразил уверенность в успешном взаимодействии всех ветвей власти и органов.

По словам главы государства, на первом заседании парламента он не увидел желания всех партий работать сообща.

"К сожалению, не все партии хотят работать ради общества, но я думаю, что мы найдем подход. А не найдем - тогда будем принимать законы сами, потому что мы обещали нашим избирателям", - сказал Зеленский.

"Я уверен, что мы все сможем работать вместе и обязательно всех победим. И даже не хочу говорить "а если нет..." - протянул он, посмотрел на премьера Алексея Гончарука, и закончил мысль: - То... нет".

Пошутив, президент добавил: "Я уверен, что все будет хорошо".

Видео: Радіо Свобода

Смотрите видео: Зеленский шел в Раду и в прыжке чмокнул Кошевого