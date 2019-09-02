Зеленский пошутил: "Всех победим. А если нет, то нет" - видео

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Президент выразил уверенность в успешном сотрудничестве всех ветвей власти и органов

Подводя итоги сегодняшней встречи с руководством Верховной Рады, Кабмина и правоохранителей, президент Владимир Зеленский выразил уверенность в успешном взаимодействии всех ветвей власти и органов.

По словам главы государства, на первом заседании парламента он не увидел желания всех партий работать сообща.

"К сожалению, не все партии хотят работать ради общества, но я думаю, что мы найдем подход. А не найдем - тогда будем принимать законы сами, потому что мы обещали нашим избирателям", - сказал Зеленский.

"Я уверен, что мы все сможем работать вместе и обязательно всех победим. И даже не хочу говорить "а если нет..." - протянул он, посмотрел на премьера Алексея Гончарука, и закончил мысль: - То... нет".

Пошутив, президент добавил: "Я уверен, что все будет хорошо".

Видео: Радіо Свобода

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Теги: Владимир Зеленский
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