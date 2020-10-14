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Заседание трехсторонней контактной группы: в Офисе президента отметили позитивные сдвиги

14.10.2020, 23:59
Заседание трехсторонней контактной группы: в Офисе президента отметили позитивные сдвиги - Фото
Леонид Кравчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На заседании ТКГ обсуждалось разблокирование ее работы, открытие новых КПВВ в Луганской области и обмен удерживаемыми лицами

Сегодня, 14 октября, в режиме видеоконференции прошло заседание трехсторонней контактной группы. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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Глава украинской делегации Леонид Кравчук в начале заседания поздравил стороны ТКГ с Днем защитника Украины.

Глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил достижения в установлении режима тишины, который продолжается уже почти три месяца. Чевик подчеркнул необходимость обеспечить его постоянный характер.

На заседании обсуждалась недопустимость блокирования работы ТКГ и предложения по реализации минских договоренностей.

Украинская делегация в социально-экономической группе вновь подняла вопрос о формировании группы экспертов под эгидой МАГАТЭ для мониторинга хранения радиоактивных материалов на оккупированных территориях.

Координатор ОБСЕ в гуманитарной группе Тони Фриш во время обсуждения взаимного освобождения удерживаемых лиц сообщил, что Украина передала список с четырьмя категориями таких лиц, в то время как от оккупационных администраций информации нет.

Фриш констатировал готовность сторон одновременно открыть два новых КПВВ в Луганской области в первой декаде ноября.

В Офисе президента отметили позитивные сдвиги по разблокированию консультаций в ТКГ, несмотря на сложный процесс.

Денис Юдин
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