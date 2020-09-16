Россия продолжает блокировать переговоры в Минске из-за постановления о выборах – Гармаш
По словам представителя Донецка в ТКГ, работа политической подгруппы и обмен пленными по-прежнему заблокированы
Российская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе продолжает блокировать переговоры из-за постановления о местных выборах в Украине. Об этом сообщил в Facebook представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.
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"Несмотря на массу конспирологических теорий насчет неких тайных договоренностей на последней встрече Н-4, сегодняшнее заседание Минской ТКГ позволяет смело говорить, что ни о чем глобальном там не договорились", – написал Гармаш.
По его словам, в ТКГ ничего не изменилось: работа политической подгруппы и обмен пленными по-прежнему заблокированы.
"Причина все та же – постановление ВР Украины о местных выборах. Коллаборанты из ОРДЛО требуют его приведения в соответствие Минским соглашениям. Россия по-прежнему делает вид, что она наблюдатель", – сообщил представитель Донецка.
- 11 сентября в Берлине состоялись переговоры политических советников лидеров нормандской четверки. Переговоры продолжались семь часов. Представитель России Дмитрий Козак заявил, что "прорыва не случилось".
- В тот же день глава ОП Андрей Ермак заявил, что главным достижением встречи стало продление режима тишины на Донбассе, но о дате встречи лидеров формата договориться не удалось.
- Представитель Украины в ТКГ Андрей Костин сообщил, что украинская делегация согласилась с возможностью внесения изменений в постановление Рады о назначении местных выборов. Он сказал, что речь идет об изменениях, зарегистрированных 28 июля 2020 года. Это именно проект Качуры.
- Вице-премьер Резников заявил, что в Берлине украинская делегация не обещала изменить постановление, а лишь проинформировала Россию, что в парламенте зарегистрирована такая инициатива.
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