Россия продолжает блокировать переговоры в Минске из-за постановления о выборах – Гармаш

По словам представителя Донецка в ТКГ, работа политической подгруппы и обмен пленными по-прежнему заблокированы

Российская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе продолжает блокировать переговоры из-за постановления о местных выборах в Украине. Об этом сообщил в Facebook представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Несмотря на массу конспирологических теорий насчет неких тайных договоренностей на последней встрече Н-4, сегодняшнее заседание Минской ТКГ позволяет смело говорить, что ни о чем глобальном там не договорились", – написал Гармаш.

По его словам, в ТКГ ничего не изменилось: работа политической подгруппы и обмен пленными по-прежнему заблокированы.

"Причина все та же – постановление ВР Украины о местных выборах. Коллаборанты из ОРДЛО требуют его приведения в соответствие Минским соглашениям. Россия по-прежнему делает вид, что она наблюдатель", – сообщил представитель Донецка.

11 сентября в Берлине состоялись переговоры политических советников лидеров нормандской четверки. Переговоры продолжались семь часов. Представитель России Дмитрий Козак заявил, что "прорыва не случилось".

В тот же день глава ОП Андрей Ермак заявил, что главным достижением встречи стало продление режима тишины на Донбассе, но о дате встречи лидеров формата договориться не удалось.

Представитель Украины в ТКГ Андрей Костин сообщил, что украинская делегация украинская делегация согласилась с возможностью внесения изменений в постановление Рады о назначении местных выборов. Он сказал, что речь идет об изменениях, зарегистрированных 28 июля 2020 года. Это именно проект Качуры.

проинформировала Россию, что в парламенте зарегистрирована такая инициатива. Вице-премьер Резников заявил , что в Берлине украинская делегация не обещала изменить постановление, а лишь

Читайте также: Автор изменений в постановление о местных выборах заверяет, что выборов в ОРДЛО не будет

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.