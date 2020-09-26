62 дня тишины. Зеленский провел заседание о работе трехсторонней контактной группы

На совещании у президента отметили, что количество нарушений режима прекращения огня значительно снизилось, разминированы 12 участков

Президент Владимир Зеленский провел совещание по вопросам работы трехсторонней контактной группы во время поездки на Донбасс, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Зеленский отметил снижение потерь в результате продолжающегося 62 дня режима тишины.

Представительница СММ ОБСЕ в Краматорске Эдрина Милфорд заявила, что мониторинговая миссия с начала перемирия фиксирует значительно меньше нарушений. С 27 июля по 16 сентября зафиксировано 1052 нарушения, в то время как за пять недель до этого было зафиксировано 18 027 нарушений.

Также Милфорд отметила, что за два месяца режима тишины только один гражданский был ранен.

Командующий ООС Владимир Кравченко сообщил, что было выполнено разминирование на 12 ранее согласованных участках, включая объекты водо- и газообеспечения. Кравченко отметил, что значительно уменьшилось число людей, подорвавшихся на минах.

Обсуждался вопрос открытия большего числа контрольно-пропускных пунктов на Донбассе.

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Денис Юдин

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