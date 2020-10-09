Ермак о Донбассе: Наша стратегия – не в прославлении военных усилий и не в обвинении РФ

Глава Офиса президента заявил, что окончание войны зависит только от России, но обвинять ее во всех несчастьях Украины нецелесообразно

Украинская стратегия по отношению к ситуации на Донбассе заключается в использовании всех возможностей для переговоров и снижения напряжения, а не в обвинении россиян во всех бедах. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, выступая в Королевском институте международных отношений Chatham House.

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По словам Ермака, украинской стороне нужно быть осторожной и уравновешенной, чтобы действительно продвигать интересы Украины, а также использовать "все возможные площадки для переговоров, снижать напряжение", поскольку все это делается, чтобы спасать человеческие жизни.

"Наша стратегия заключается не в прославлении военных усилий, не в организации речей или военных парадов. Она не в том, чтобы выходить в эфир и обвинять россиян во всех наших бедах, потому что это, честно говоря, не очень помогает спасать жизни украинских бойцов на передовой", – отметил он.

Вместе с тем, глава ОП подчеркнул, что со своей стороны Украина уже сделала все, а когда эта война закончится зависит именно от РФ. Наша страна выполняет договоренности, достигнутые на нормандской встрече в декабре 2019 года и готова и в дальнейшем "работать день, не останавливаться, поскольку мир для нас крайне необходим", отметил Ермак.

30 сентября в Офисе президента заявили, что Россия – агрессор и оккупант, поскольку именно с российского вторжения началась временная оккупация АР Крым, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

6 октября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что нормандский формат – единственный механизм, который позволил достичь результатов по Донбассу, а вести переговоры "надо напрямую" с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Дарья Мостовая

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