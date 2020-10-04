Мирный план Украины по Донбассу лежит на столе, осталось получить ответ от визави – Ермак

Выборы на Донбассе возможны лишь после возвращения границы под контроль Украины и демилитаризации ОРДЛО, заявил глава Офис президента

Украинский план по мирному урегулированию войны на Донбассе лежит на столе, оппоненты его знают и должны четко ответить: они "за" него или "против". Об этом сказал в эфире Украина 24 глава Офиса президента Андрей Ермак.

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"Сегодня украинский план мирного урегулирования лежит на столе<…>. Осталось только получить ответ от наших визави", – сказал он.

По его словам, Украине удалось выстроить атмосферу в минском и нормандском процессах так, что "ни у кого не возникает сомнений" по этому плану.

"И сегодня вот он, украинский план, что-то там можно уточнить. Если вы "за" – вперед. Его можно четко очертить в сроках и закончить эту войну. Если вы "нет" – скажите громко об этом всем, что вы не хотите прекращения войны в Украине", – сказал он.

Ермак объяснил, что финальным этапом этого плана является проведение выборов на Донбассе на основе украинского закона и в соответствии с международными стандартами. При этом Украина должна вернуть свою территорию, забрать контроль над государственной границей, и тогда "на демилитаризованной зоне пройдут демократические выборы".

19 сентября постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил, что Россия продолжает использовать на Донбассе тактику контролируемой эскалации, устраивая отдельные вооруженные провокации, чтобы заставить Украину согласиться на российские условия мира.

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Марк Сировой

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