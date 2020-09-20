Пока Рада не изменит постановление о выборах, Россия будет блокировать вопросы — Кравчук

По словам главы украинской делегации в ТКГ, Россия и ОРДЛО заявляют о блокировке вопросов до пересмотра постановления о местных выборах

Если Верховная Рада не изменит постановление о местных выборах, то это заблокирует не только обмен пленными, но и работу всей Трехсторонней контактной группы. Об этом в комментарии Суспільному. заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

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"Сегодня уже очевидно, на всех встречах Трехсторонней контактной группы, все вопросы, которые обсуждаются, упираются в одно: Россия и ОРДЛО заявляют официально, что пока не будет изменено постановление Верховной Рады, то все вопросы будут заблокированы", — подчеркнул он.

По словам Кравчука, если желание договариваться есть только у Украины, то "поле маневров сужается и его не существует по конкретным вопросам, но мы должны искать ответы на все вопросы". Также он отметил, что не знает, будет ли менять парламент постановление.

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Дарья Мостовая

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