Пока Рада не изменит постановление о выборах, Россия будет блокировать вопросы — Кравчук
По словам главы украинской делегации в ТКГ, Россия и ОРДЛО заявляют о блокировке вопросов до пересмотра постановления о местных выборах
Если Верховная Рада не изменит постановление о местных выборах, то это заблокирует не только обмен пленными, но и работу всей Трехсторонней контактной группы. Об этом в комментарии Суспільному. заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.
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"Сегодня уже очевидно, на всех встречах Трехсторонней контактной группы, все вопросы, которые обсуждаются, упираются в одно: Россия и ОРДЛО заявляют официально, что пока не будет изменено постановление Верховной Рады, то все вопросы будут заблокированы", — подчеркнул он.
По словам Кравчука, если желание договариваться есть только у Украины, то "поле маневров сужается и его не существует по конкретным вопросам, но мы должны искать ответы на все вопросы". Также он отметил, что не знает, будет ли менять парламент постановление.
- 31 августа спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что пересмотр постановления о местных выборах поставит их под угрозу.
- 11 сентября в Берлине состоялись переговоры политсоветников лидеров нормандской четверки. Представитель Украины в ТКГ Андрей Костин сказал, что украинская делегация согласилась с возможностью внести изменения в постановление о выборах.
- В то же время, вице-премьер Алексей Резников заявил, что Украина ничего не обещала, а только проинформировала Россию о регистрации законопроекта.
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