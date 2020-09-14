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"Это будет, мягко говоря, очень сложно". Разумков об изменении постановления о выборах

14.09.2020, 13:19
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Спикер Верховной Рады заявил, что на текущей пленарной неделе инициатив по этому постановлению нет

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков усомнился, что парламент будет рассматривать изменения в постановление о проведении местных выборов, которые обсуждались в Берлине. Об этом он сообщил на брифинге, сообщает корреспондент LIGA.net.

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По словам Разумкова, на текущей пленарной неделе (15-18 сентября) в повестке дня Рады нет подобных законодательных инициатив.

"Верховная Рада самостоятельно принимает решения и будет так делать в дальнейшем. Я не знаю, будут ли настаивать сами авторы постановления, чтобы оно (постановление — ред.) выносилось, но не уверен, что это возможно", заявил спикер.

Разумков считает, что внести изменения в постановление об объявлении выборов будет "мягко говоря, очень сложно".

"Это может поставить под сомнение организацию выборов, которые сегодня готовятся. И раньше мы видели позицию представителей Офиса президента, гражданского сектора и политических партий касательно этой ситуации. Насколько мне известно, она не изменялась", добавил он.

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Дарья Мостовая, Юрий Смирнов
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