Украина в ОБСЕ: Россия использует на Донбассе тактику контролируемой эскалации
Устраивая отдельные вооруженные провокации, Россия хочет заставить Украину согласиться на свои условия урегулирования, сказал украинский постпред
Россия продолжает использовать на Донбассе тактику контролируемой эскалации, устраивая отдельные вооруженные провокации, чтобы заставить Украину согласиться на российские условия урегулирования. Об этом заявил постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает Укринформ.
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"Мы четко понимаем, что делает Россия. Она продолжает применять свою тактику контролируемой эскалации, когда вспышки боевых действий служат инструментом давления, чтобы требованиями и запугиванием заставить Украину принять определенный Кремлем путь урегулирования конфликта", – отметил Цымбалюк.
Он указал, что с 27 июля, после начала действия пакета дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня, количество нарушений остается на рекордно низком уровне, что значительно улучшило ситуацию с безопасностью для гражданского населения в зоне конфликта и минимизировало боевые потери.
- 22 июля ТКГ в Минске договорилась о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля.
- 5 сентября, боевики гибридной армии РФ потребовали, чтобы ВСУ перестали "рыть траншеи" и покинули позиции под поселком Шумы Донецкой области. В противном случае оккупанты грозили открыть огонь 7 сентября.
- 6 сентября боевики нарушили "тишину": один военный убит во время обстрела у Причепиловки, еще один – ранен во время обстрела у Красногоровки.
- 7 сентября 503-й батальон морской пехоты ВСУ ждал атаки боевиков под Шумами, однако оккупанты так и не пришли на войну. Они пообещали открыть огонь 9 сентября, но этого снова не произошло.
- 9 сентября, на внеочередном заседании ТКГ договорились о совместном инспектировании позиций у поселка Шумы при участии координатора от ОБСЕ.
- 10 сентября в Офисе президента заявили, что инспекция отменена.
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