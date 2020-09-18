Украина в ОБСЕ: Россия использует на Донбассе тактику контролируемой эскалации

Устраивая отдельные вооруженные провокации, Россия хочет заставить Украину согласиться на свои условия урегулирования, сказал украинский постпред

Россия продолжает использовать на Донбассе тактику контролируемой эскалации, устраивая отдельные вооруженные провокации, чтобы заставить Украину согласиться на российские условия урегулирования. Об этом заявил постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает Укринформ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы четко понимаем, что делает Россия. Она продолжает применять свою тактику контролируемой эскалации, когда вспышки боевых действий служат инструментом давления, чтобы требованиями и запугиванием заставить Украину принять определенный Кремлем путь урегулирования конфликта", – отметил Цымбалюк.

Он указал, что с 27 июля, после начала действия пакета дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня, количество нарушений остается на рекордно низком уровне, что значительно улучшило ситуацию с безопасностью для гражданского населения в зоне конфликта и минимизировало боевые потери.

Читайте также: Кравчук требует у России пустить Красный Крест в секретную донецкую тюрьму "Изоляция"

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.