Кравчук требует у России пустить Красный Крест в секретную донецкую тюрьму "Изоляция"

Глава украинской делегации в ТКГ возмущен невыполнением Россией и ОРДЛО договоренностей о допуске к удерживаемым лицами

Договоренности лидеров нормандского формата, достигнутые в Париже, по обеспечению полного и безусловного доступа Международного комитета Красного Креста (МККК) к удерживаемым лицам выполняет Украина, а Россия и ОРДЛО их игнорируют. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, потребовав пустить МККК в секретную донецкую тюрьму "Изоляция", передает Офис президента.

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Кравчук подчеркнул, что ОРДЛО и Россия не выполняют также договоренности об обеспечении беспрепятственного доступа МККК, достигнутые во время встречи советников лидеров нормандского формата, которая состоялась 11 сентября в Берлине.

Он подчеркнул, что Украина предоставляет полный и беспрепятственный доступ представителям МККК к лицам, которые обоснованно обвиняются в совершении преступлений и содержатся на территории Украины.

"Недопустимо и возмутительно, что из многочисленных обращений выяснить судьбу и посетить 175 находящихся в ОРДЛО граждан Украины удалось получить ответ только в отношении одного лица", – отметил Леонид Кравчук.

По его словам, не меньшее возмущение вызывают нечеловеческие условия содержания граждан Украины, отсутствие медицинской помощи, жестокое обращение, часто пытки.

Глава делегации Украины в ТКГ потребовал предоставить доступ МККК к украинским гражданам, в том числе – в секретную донецкую тюрьму "Изоляция", печально известную из-за пыток украинцев и нечеловеческих условий содержания.

12 сентября глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что представители МККК до конца месяца получат беспрепятственный доступ на временно оккупированные территории Донбасса – такая договоренность, по его словам, была достигнута накануне на встрече в нормандском формате в Берлине.

заявил, что представители МККК до конца месяца на временно оккупированные территории Донбасса – такая договоренность, по его словам, была достигнута накануне на встрече в нормандском формате в Берлине. 16 сентября представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш сообщил, что работа политической подгруппы и обмен пленными по-прежнему заблокированы .

Наталия Медведева

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