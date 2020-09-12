Красный Крест получит беспрепятственный доступ на неподконтрольные территории - Ермак

Также он сообщил, что следующая встреча политических советников лидеров стран нормандского формата может произойти через несколько недель

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) до конца месяца получат беспрепятственный доступ на временно оккупированные территории Донбасса. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак во время брифинга в рамках рабочей поездки президента в Одесскую область, передает Укринформ.

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Такая договоренность, по его словам, была достигнута вчера на встрече в нормандском формате в Берлине.

"Была достигнута договоренность, что до конца этого месяца будет получен беспрепятственный доступ Красного Креста на неподконтрольную территорию к нашим гражданам, которые там находятся. И мы ожидаем, что это очень ускорит процесс обмена и возврата наших граждан..." - сказал Ермак.

Также он сообщил, что следующая встреча политических советников лидеров стран нормандского формата может произойти через несколько недель.

"Уже с понедельника команды советников начнут работать между собой, готовиться. И следующая встреча будет продолжена, я считаю, в течение нескольких недель", - сказал Ермак.

11 сентября Берлине состоялись переговоры политических советников лидеров нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и Россия). Переговоры продолжались семь часов.

договоренность о продлении режима тишины в Донбассе. О встрече лидеров нормандского формата договориться не удалось. Ермак назвал главным результатом

При этом представитель России Дмитрий Козак заявил, что "прорыва не случилось" и напомнил, что Россия требует от Украины отменить постановление о местных выборах в Украине.

Представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы Андрей Костин сообщил, что украинская делегация украинская делегация согласилась с возможностью внесения изменений в постановление Верховной Рады о назначении местных выборов.

Вадим Ребрина

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