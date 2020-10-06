Зеленский: Минск был необходим, когда началась война, но я им недоволен

Президент Зеленский недоволен минским форматом, но считает, что он необходим для диалога, который, по его мнению, приведет к деоккупации

Президент Владимир Зеленский считает, что в подписании минских соглашений была необходимость, когда началась война, но сейчас он недоволен минским форматом. Об этом он сказал в интервью Politico Europe, передает пресс-служба главы государства.

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"Когда началась война, была необходимость, был подписан Минск. Я лично недоволен тем форматом Минска и последовательностью и формулировкой некоторых пунктов, которые были подписаны. Я лично полностью недоволен именно составом этого формата", – сказал он.

В то же время Минск – это единственный формат, в котором сегодня работает Украина, отмечает Зеленский. Он считает, что формат необходим для диалога, который, уверен президент, приведет к восстановлению территориальной целостности.

Зеленский также говорит, что пункт минских соглашений о предоставлении особого статуса Донбассу или изменениях в Конституцию, о которых говорили президент Франции Эммманюэль Макрон и глава РФ Владимир Путин, "регулирует изменения Конституции согласно с децентрализацией".

"Мы меняем децентрализацию, голосуем важный законопроект, и тогда эти изменения в Конституцию предоставляют те возможности для Донбасса, в которых они нуждаются. Я считаю, что главное – это функционал того или иного пункта. Функционал этого пункта предполагает именно такое решение, и это самое главное", – сказал президент.

При этом Зеленский заверил, что никто не может влиять на изменение Конституции, кроме ее народа.

30 сентября заседание минской Трехсторонней контактной группы было сорвано из-за действий россиян, которые вели несанкционированную аудио- и видеозапись собрания. Глава делегации РФ Борис Грызлов заявил о намерении в одностороннем порядке публиковать записи заседаний.

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Марк Сировой

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