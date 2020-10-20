Свободная экономическая зона для Донбасса. КМИС выяснил, что думают украинцы – опрос
Социологи выяснили, что больше всего одобряют идею предоставления СЭЗ Донбассу избиратели пророссийской партии ОПЗЖ, меньше всего – Евросолидарности
Почти половина украинцев (45%) против того, чтобы Донбасс получил статус свободной экономической зоны. Об этом говорят результаты исследования Киевского международного института социологии, который узнавал мнение украинцев о вопросе №2 президента Владимира Зеленского к местным выборам 25 октября.
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Поддерживают предоставление СЭЗ Донбассу треть (33,5%) опрошенных.
Поддерживаете ли вы создание в Донецкой и Луганской областях свободной экономической зоны?
Уровень поддержки идеи СЭЗ для этих двух областей растет с запада на восток – с 27% до 46%.
Социологи также выяснили, что больше всего против идеи предоставления СЭЗ Донбассу выступают избиратели партии Евросолидарность, а нравится она симпатикам пророссийской ОПЗЖ:
При этом 32% респондентов не смогли ответить на вопрос "что именно, по вашему мнению, означает СЭЗ?".
"Остальные 68% дали ответы, которые, с одной стороны, демонстрируют пестроту понимания СЭЗ, с другой же, много ответов скорее говорят об отсутствии надлежащего информированного понимания, о чем речь", – подчеркнули в КМИС.
Опрос проведен 17-19 октября 2020 года методом телефонных интервью с использованием компьютера среди 505 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не выше 2,7-4,5%.
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- 3 октября 2020-го Зеленский объявил, что в день местных выборов избирателям "зададут пять важных вопросов". В ОП заверили, что опрос не имеет юридической силы. В Слуге народа – что это "пробник референдума".
- Опрос Рейтинга показал, что число тех, кто позитивно относится к такому опросу, вдвое больше количества противников.
- "Демонтаж негативного влияния оккупации" – так у Зеленского пояснили вопрос о СЭЗ.
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