Свободная экономическая зона для Донбасса. КМИС выяснил, что думают украинцы – опрос

Социологи выяснили, что больше всего одобряют идею предоставления СЭЗ Донбассу избиратели пророссийской партии ОПЗЖ, меньше всего – Евросолидарности

Почти половина украинцев (45%) против того, чтобы Донбасс получил статус свободной экономической зоны. Об этом говорят результаты исследования Киевского международного института социологии, который узнавал мнение украинцев о вопросе №2 президента Владимира Зеленского к местным выборам 25 октября.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Поддерживают предоставление СЭЗ Донбассу треть (33,5%) опрошенных.

Поддерживаете ли вы создание в Донецкой и Луганской областях свободной экономической зоны?

Уровень поддержки идеи СЭЗ для этих двух областей растет с запада на восток – с 27% до 46%.

Социологи также выяснили, что больше всего против идеи предоставления СЭЗ Донбассу выступают избиратели партии Евросолидарность, а нравится она симпатикам пророссийской ОПЗЖ:

При этом 32% респондентов не смогли ответить на вопрос "что именно, по вашему мнению, означает СЭЗ?".

"Остальные 68% дали ответы, которые, с одной стороны, демонстрируют пестроту понимания СЭЗ, с другой же, много ответов скорее говорят об отсутствии надлежащего информированного понимания, о чем речь", – подчеркнули в КМИС.

СПРАВКА. СЭЗ применительно к Украине – часть ее территории, где работает спецрежим экономической деятельности. Там могут устанавливаться льготные таможенные, валютно-финансовые, налоговые и другие условия. СЭЗ создают для привлечения инвестиций, увеличения экспорта товаров и услуг, модернизации технологий, более рационального использования природных и трудовых ресурсов.

Опрос проведен 17-19 октября 2020 года методом телефонных интервью с использованием компьютера среди 505 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не выше 2,7-4,5%.

Читайте также: СЭЗ на Донбассе: Зеленскому интересно, значит это выгодно Украине. Или нет?

Читайте мнение: "Вы готовы платить налоги за Донбасс?" Так должен звучать второй вопрос Зеленского

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.