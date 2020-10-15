"Демонтаж негативного влияния оккупации". У Зеленского пояснили второй вопрос к 25 октября

Свободная экономическая зона сделает Донбасс витриной успеха страны, после чего люди в оккупации "захотят выбрать Украину". Так считают у президента

Несмотря на то, что опрос от президента 25 октября не будет иметь юридической силы, от ответа избирателей на второй вопрос Владимира Зеленского ("Нужна ли на Донбассе свободная экономическая зона?") будет зависеть решение, как восстанавливать регион. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

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"Его (опроса, – ред.) политический вес будет таким, что в среде политиков не смогут игнорировать выбор народа", – заявили у Зеленского.

На Банковой подчеркивают: сначала СЭЗ хотят внедрить на свободной территории, и только после деоккупации ОРДЛО – и там также.

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У Зеленского считают, что привлечение на Донбасс "ведущих компаний, подкормка развития региона за счет масштабных партнерских программ могут стать инструментом демонтажа любого негативного воздействия оккупационной силы", а также "дополнительным аргументом для мировых держав помогать Украине, защищая работу своих компаний" на востоке.

СПРАВКА. СЭЗ применительно к Украине – часть ее территории, где работает спецрежим экономической деятельности. Там могут устанавливаться льготные таможенные, валютно-финансовые, налоговые и другие условия. СЭЗ создают для привлечения инвестиций, увеличения экспорта товаров и услуг, модернизации технологий, более рационального использования природных и трудовых ресурсов.

ОП пишет, что даже свободная часть Донбасса "становится все более депрессивной" – оттуда уезжают люди. СЭЗ, по мнению их аналитиков, приведет к развитию региона и сделает его привлекательным для тех, кто живет в оккупации: якобы они, увидев успехи соседних районов, "выберут именно Украину".

3 октября 2020-го Зеленский объявил, что в день местных выборов 25 октября избирателям "зададут пять важных вопросов", не уточнив, каких. В ОП заверили, что опрос не имеет юридической силы, а делается "для того, чтобы выяснить мнение граждан". В Слуге народа заявил, что это "пробник референдума".

14 октября Зеленский задал первый вопрос: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?"

Сегодня он задал второй: "Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?"

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Евгений Пилипенко

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