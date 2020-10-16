42% украинцев позитивно относятся к опросу Зеленского, против – 22%: опрос Рейтинга

Лучше всего идею опроса восприняла возрастная категория 18-29 лет – 45% "за", а также избиратели Слуги народа

42% украинцев положительно относятся к идее президента Владимира Зеленского о проведении всенародного опроса в день выборов, против – 22%, нейтральны – 33%. Об этом свидетельствуют данные исследования социологической группы Рейтинг.

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В исследовании отмечается, что лучше всего к опросу Зеленского относятся избиратели партий Слуга народа (65% поддерживают), За будущее (48%), Украинская стратегия (47%), а также Сила и честь (47%).

Подобная идея президента не приветствуется больше всего сторонниками Европейской солидарности (18%), Партии Шария (34%), Радикальной партии Олега Ляшко (38%) и Голоса (38%).

Лучше всего идею опроса восприняла возрастная категория 18-29 лет – 45% "за", а также жители юга (46% поддерживают), востока Украины (43%) и Донбасса (45%).

Отмечается, что 40% опрошенных вообще ничего не слышали об опросе Зеленского.

Опрос проводился с 14 по 16 октября среди 5000 респондентов по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Опрашивали по телефону с использованием компьютера, погрешность – не выше 1,4%.

3 сентября глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что ЦИК может проводить соцопросы параллельно с выборами в качестве "избирательного эксперимента".

13 октября, Зеленский объявил, что в день выборов избирателям будут заданы "пять важных вопросов". Позже в ОП сообщили, что опрос не будет иметь юридической силы, а делается для того, чтобы выяснить мнение граждан. В Слуге народа заявили, что это "пробник референдума".

14 октября задан первый вопрос: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?".

15 октября задан второй: "Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?".

16 октября Зеленский озвучил три остальных вопроса.

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Станислав Стороженко

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