Почти 60% граждан готовы с оружием в руках защищать Украину – опрос группы Рейтинг

Патриотами себя считают 85% украинцев, говорится в опросе

59% украинцев готовы с оружием в руках защищать территориальную целостность Украины при появлении соответствующей угрозы. В 2019-м году таких было 56%, 2017% – 54%, 2012 – 33%, говорится в результатах опроса социологической группы Рейтинг.

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Отмечается, что относительно больше положительно ответивших было среди мужчин, респондентов среднего возраста и среди людей с относительно высокими доходами.

В то же время однозначно не готовы брать оружие в руки для защиты территориальной целостности 19% (в 2019 – 25%) респондентов, скорее не готовы – 14% (10%). Еще 9% не смогли ответить на вопрос.

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Также 85% граждан назвали себя патриотами страны (в 2019 – 83%, в 2012 – 82%), 12% такими себя не считают (11%, 10%).

Опрос проводился с 10 по 12 октября среди 2000 респондентов по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Опрашивали по телефону с использованием компьютера, погрешность – не выше 2,2%.

Согласно августовскому опросу центра Разумкова, украинцы на референдуме поддержали бы вступление в НАТО и Евросоюз.

Марк Сировой

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