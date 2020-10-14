Почти 60% граждан готовы с оружием в руках защищать Украину – опрос группы Рейтинг
Патриотами себя считают 85% украинцев, говорится в опросе
59% украинцев готовы с оружием в руках защищать территориальную целостность Украины при появлении соответствующей угрозы. В 2019-м году таких было 56%, 2017% – 54%, 2012 – 33%, говорится в результатах опроса социологической группы Рейтинг.
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Отмечается, что относительно больше положительно ответивших было среди мужчин, респондентов среднего возраста и среди людей с относительно высокими доходами.
В то же время однозначно не готовы брать оружие в руки для защиты территориальной целостности 19% (в 2019 – 25%) респондентов, скорее не готовы – 14% (10%). Еще 9% не смогли ответить на вопрос.
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Также 85% граждан назвали себя патриотами страны (в 2019 – 83%, в 2012 – 82%), 12% такими себя не считают (11%, 10%).
Опрос проводился с 10 по 12 октября среди 2000 респондентов по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Опрашивали по телефону с использованием компьютера, погрешность – не выше 2,2%.
- Согласно августовскому опросу центра Разумкова, украинцы на референдуме поддержали бы вступление в НАТО и Евросоюз.
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