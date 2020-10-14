UA

Почти 60% граждан готовы с оружием в руках защищать Украину – опрос группы Рейтинг

14.10.2020, 14:44
Почти 60% граждан готовы с оружием в руках защищать Украину – опрос группы Рейтинг - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента

Патриотами себя считают 85% украинцев, говорится в опросе

59% украинцев готовы с оружием в руках защищать территориальную целостность Украины при появлении соответствующей угрозы. В 2019-м году таких было 56%, 2017% – 54%, 2012 – 33%, говорится в результатах опроса социологической группы Рейтинг.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что относительно больше положительно ответивших было среди мужчин, респондентов среднего возраста и среди людей с относительно высокими доходами.

В то же время однозначно не готовы брать оружие в руки для защиты территориальной целостности 19% (в 2019 – 25%) респондентов, скорее не готовы – 14% (10%). Еще 9% не смогли ответить на вопрос.

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

Также 85% граждан назвали себя патриотами страны (в 2019 –  83%, в 2012 – 82%), 12% такими себя не считают (11%, 10%).

Опрос проводился с 10 по 12 октября среди 2000 респондентов по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Опрашивали по телефону с использованием компьютера, погрешность – не выше 2,2%.

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
война опрос группа рейтинг территориальная целостность

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Хорошо ли вы знаете город, где Ахметов строит второй Донецк? Тест на восемь вопросов

Хорошо ли вы знаете город, где Ахметов строит второй Донецк? Тест на восемь вопросов
 