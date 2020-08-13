Украинцы на референдуме поддержат вступление в Евросоюз и НАТО - опрос Разумкова

Большинство украинцев выступают за вступление Украины в ЕС

Большинство украинцев проголосовали бы положительно при проведении референдумов по вопросу вступления Украины в ЕС (57,9% голосов) и НАТО (47,7% голосов). Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром Разумкова.

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По результатам опроса, если бы референдум по вопросу вступления Украины в Европейский Союз проводился в ближайшее время, то 57,9% жителей Украины проголосовали бы за вступление Украины в ЕС, 26,9% - против, и остальные 15,3% - не определились, или не принимали бы участия в голосовании.

За вступ Украины в НАТО на референдуме проголосовали бы 47,7% украинцев, против - 32,8%, 6,5% - не брали бы участие в голосовании, а 13% еще не определились с ответом.

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Опрос проводился 24 июля - 2 августа в Киеве, опрошено 2019 человек возрастом от 18 лет и старше, погрешность не более 2,3%.

Наталия Софиенко

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