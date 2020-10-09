Линия разграничения. Боевики ограничили передвижение на пункте пропуска

Местные жители временно оккупированного Луганска рассказали о запугиваниях со стороны боевиков

На пункте пропуска Станица Луганская пассажиропоток в октябре этого года значительно уменьшился по сравнению с сентябрем, что связано с ограничениями со стороны террористов. Об этом сегодня сообщил в комментарии LIGA.net спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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Пункт пропуска Станица Луганская по состоянию на сегодня работает в обычном режиме с 07:00 до 18:30, ранее он временно не работал из-за пожаров.

"С нашей стороны кардинальных ограничений нет. Только те, что действуют на период карантина, люди из оккупированной территории должны пойти на самоизоляцию или сняться с нее в случае сдачи теста", – отметил Демченко.

По его словам, если анализировать пассажиропоток, то в сентябре этого года он был на уровне 2500 человек за сутки, сейчас фиксируется определенное уменьшение, например, за минувшие сутки – 1500 человек, несколько дней назад – 1800.

Демченко уточнил, что люди, которые следуют из ОРЛО, во время общения с пограничниками рассказывают об ограничениях со стороны боевиков.

"Фактически они говорят, что человек может только один раз в месяц выехать из оккупированной территории на подконтрольную", – добавил Демченко.

Собеседники LIGA.net подтвердили информацию, что выехать из временно оккупированного Луганска можно только раз в месяц.

Местный житель Алексей отметил, что "идет постоянное запугивание, что закроют пункт пропуска, и нас "отрежут".

СПРАВКА. ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей) – территория Донецкой и Луганской областей, ныне подконтрольная гибридным российским войскам. Захвачена Россией в результате войны на востоке Украины. 17 марта 2015-го Рада признала ОРДЛО временно оккупированной территорией.

30 сентября вечером в Луганской области зафиксировали 85 пожаров. Огонь распространился на жилые дома, в некоторых населенных пунктах проводили эвакуацию.

1 октября лесной пожар перекинулся на КПВВ Станица Луганская, он прекратил работу.

5 октября КПВВ Станица Луганская возобновил работу.

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Арина Толина

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