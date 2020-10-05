"Ситуация очень тяжелая". В Луганской области снова горит лес и взрываются боеприпасы

По словам главы Станично-Луганской РГА Юрия Золкина, под угрозой из-за пожара оказалась подстанция Луганской ТЭС

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В Станично-Луганском районе Луганской области горит сосновый лес между селами им. Артема и Нижнетеплое. Об этом в комментарии сообщил LIGA.net глава Станично-Луганской РГА Юрий Золкин.

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"Между селами Артема и Нижнетеплое есть участок, который засажен лесными массивами. Там за эти дни не было ни одного проявления возгорания и пожара. Местные жители говорят, что кто-то слышал хлопок, потом произошло возгорание, и начался лесной пожар", – отметил Золкин.

По его словам, сейчас удалось спасти магистральный газопровод.

"Потом ветер повернул в направлении подстанции, у нас тут огромная подстанция Луганской ТЭС. Ситуация очень тяжелая", – уточнил Золкин.

Он подчеркнул, что на месте пожара находятся спасатели, лесники, местные фермеры.

"Внезапно" загорелось даже там, где не было пожаров в 2014 – 2015 годах после масштабных обстрелов (боевиками, – ред.) из Града. Очередной поджог между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема", – говорится в сообщении Станично-Луганской РГА.

В результате пожара детонируют неразорвавшиеся боеприпасы.

30 сентября вечером в Луганской области зафиксировали 85 пожаров. Огонь распространился на жилые дома, в некоторых поселках начали проводить эвакуацию.

1 октября лесной пожар перекинулся на КПВВ Станица Луганская и пункт пропуска прекратил работу. На вечер 1 октября из-за пожаров погибли не менее 11 человек.

2 октября основные очаги огня возле КПВВ были локализованы, пожар, охвативший сервисную зону пункта, погашен.

На утро 5 октября в Луганской области ликвидировано уже шесть очагов возгорания из восьми, один был локализован и еще один, в селе Смоляниново, пока продолжают тушить,

Арина Толина

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