В Луганской области потушили почти все очаги возгорания, остался один – в Смоляниново

Всего от пожаров в Луганской области пострадало около 20 000 гектар земли

На утро 5 октября в Луганской области ликвидировано уже шесть очагов возгорания из восьми, один был локализован и еще один, в селе Смоляниново, пока продолжают тушить, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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По информации спасателей самая сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского и Северодонецкого районов – там в зону поражения попали 32 населенных пункта. По предварительным оценкам в общей сложности от пожаров пострадали порядка 20 000 гектар земли.

На текущее время огонь не удалось полностью погасить только возле села Смоляниново в Новоайдарском районе: пожар уничтожил там более 1400 гектаров леса. Но поскольку распространения огня удалось избежать, то местных жителей эвакуировать не пришлось, отмечают пожарные.

Дарья Мостовая

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