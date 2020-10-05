В Луганской области потушили почти все очаги возгорания, остался один – в Смоляниново
Всего от пожаров в Луганской области пострадало около 20 000 гектар земли
На утро 5 октября в Луганской области ликвидировано уже шесть очагов возгорания из восьми, один был локализован и еще один, в селе Смоляниново, пока продолжают тушить, сообщает пресс-служба ГСЧС.
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По информации спасателей самая сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского и Северодонецкого районов – там в зону поражения попали 32 населенных пункта. По предварительным оценкам в общей сложности от пожаров пострадали порядка 20 000 гектар земли.
На текущее время огонь не удалось полностью погасить только возле села Смоляниново в Новоайдарском районе: пожар уничтожил там более 1400 гектаров леса. Но поскольку распространения огня удалось избежать, то местных жителей эвакуировать не пришлось, отмечают пожарные.
- 30 сентября вечером в Луганской области зафиксировали 85 пожаров. Огонь распространился на жилые дома, в некоторых поселках начали проводить эвакуацию.
- 1 октября лесной пожар перекинулся на КПВВ Станица Луганская и пункт пропуска прекратил работу. На вечер 1 октября из-за пожаров погибли не менее 11 человек.
- 2 октября основные очаги огня возле КПВВ были локализованы, пожар, охвативший сервисную зону пункта, погашен.
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