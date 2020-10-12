Зеленский: Украинцы не хотят общаться с россиянами, поэтому – НАТО

Президент Владимир Зеленский отметил, что "сейчас – война, украинцы не хотят общаться с россиянами, поэтому – НАТО"

Украина стала партнером НАТО с расширенными возможностями, а членство в Североатлантическом Альянсе – это "очень важный сигнал Российской Федерации". Об этом заявил в интервью ВВС HARDtalk президент Владимир Зеленский, передает BBC News Украина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Честно говоря, мы уже стали партнерами НАТО с расширенными возможностями. Мы идем в НАТО", – отметил президент.

Зеленский уверен, что "НАТО – это безопасность в нашем регионе".

"Мы это понимаем, поэтому да, у нас мощная армия, у нас армия в 200 000, мы обновляем технику, но этого мало. И единственный шанс, я считаю, об этом говорю и США и странам ЕС, всем я говорю: если вы не хотите терять Украину, вы должны ее поддерживать", – убежден Зеленский.

Президент подчеркнул, "членство в НАТО – это очень важный сигнал Российской Федерации, это самая важная поддержка".

Зеленский добавил, что "война между Украиной и Россией – это тоже была фантастика, никто в это не верил".

"А сейчас у нас – война, сейчас у нас – ненависть, сейчас украинцы не хотят общаться с россиянами, поэтому – НАТО", – объяснил Зеленский.

14 сентября 2020-го Зеленский утвердил стратегию нацбезопасности. В ней предусмотрено развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с НАТО, Европейским Союзом и США.

8 октября сообщалось, что Зеленский в Лондоне призвал предоставить Украине план действий по членству в НАТО.

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.