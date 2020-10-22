Секретарь СНБО: Высокоточное оружие необходимо Украине для борьбы с Россией

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что приоритетом Украины является производство высокоточного оружия

Украине необходимо высокоточное оружие для борьбы с Российской Федерацией. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время прямого включения с Вашингтоном на тему "Квест для зрелой нации".

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"Мы сейчас анализируем ситуацию во всем мире и можем сказать, что высокоточное оружие – это то, что нам точно необходимо для борьбы с Российской Федерацией. Это очень важный для нас сегодня вопрос", – отметил Данилов.

Говоря о современном состоянии ВСУ, Данилов подчеркнул, что они стали "гораздо сильнее и хорошо вооруженными" по сравнению с тем, какой была армия в начале российской агрессии, и постепенно приближаются к стандартам НАТО.

По его словам, сегодня на оборонные нужды выделяется не менее 5% ВВП.

"В частности, в запланированном в проекте бюджета на 2021 год объем финансирования сектора безопасности и обороны Украины составляет 5,93% от ВВП. Если вдруг РФ решится на эскалацию, будет мощный отпор", – подчеркнул Данилов.

Среди приоритетов госполитики секретарь СНБО назвал реформирование оборонно-промышленного комплекса "с максимальной корпоратизацией и привлечением стран НАТО к совместному производству вооружения на территории Украины".

5 июня Данилов заявлял, что оккупировавшая Крым Россия ведет гибридную войну на Донбассе в том числе для того, чтобы мировое сообщество смирилось с захватом полуострова и легитимизировало его, а Украина на такой вариант никогда не пойдет.

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Арина Толина

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