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РФ не прекращает войну против Украины в том числе из-за Крыма – секретарь СНБО

РФ не прекращает войну против Украины в том числе из-за Крыма – секретарь СНБО - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)
05.06.2020, 07:05

Даже если в Кремле скажут - "давайте мы прекращаем войну", Украина "не может сказать, что согласимся, что Крым российский", заявил Алексей Данилов

Оккупировавшая Крым Россия ведет гибридную войну на Донбассе в том числе для того, чтобы мировое сообщество смирилось с захватом полуострова и легитимизировало его, а Украина на такой вариант никода не пойдет. Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сказал 24 каналу.

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По словам чиновника, у Кремля "главная задача – чтобы все признали, что они являются владельцами крымского полуострова".

"Это невозможно. <...> Это один из вариантов, почему они до сих пор продолжают эту войну. С одной стороны они говорят, что мы братья, но упаси боже иметь таких братьев", - сказал Данилов.

СПРАВКА. РФ оккупировала Крым в 2014-м. Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия РФ, против которой были введены санкции. За проведение Москвой "выборов" с участием Крыма МИД Украины назвал Госдуму РФ нелегитимной.

В целом, говорит секретарь СНБО, простого ответа на вопрос, как прекратить войну, которую развязала Россия, "не существует".

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"Понимаете, сделать это одним звонком или каким-то действием в современном мире невозможно. <...> Мы имеем очень опасного соседа, который всю жизнь занимается выяснением отношений со своими соседями. Такая у них технологическая модель для того, чтобы держать свое общество - обязательно должен быть внешний враг... И поэтому считать, что есть простое решение – это самих себя ставить в заблуждение", - пояснил он.

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Евгений Пилипенко
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