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Секретарь СНБО: Россия распадется еще при нашей жизни – это 100%

Секретарь СНБО: Россия распадется еще при нашей жизни – это 100% - Фото
Алексей Данилов (Фото: личная страница в Facebook)
05.06.2020, 06:41

Алексей Данилов не отказывается от ранее высказанного мнения, что "искусственное образование" на северо-восток от Украины "рано или поздно" развалится

Распад Российской Федерации, деоккупация захваченных Москвой украинских территорий и прекращение затем войны, – все это случится "еще при нашей жизни". Так считает секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, о чем он рассказал 24 каналу.

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То, что РФ как "искусственное образование, которое в свое время было собрано так же под пулеметами", рано или поздно развалится, по его словам, – "абсолютно естественная вещь", потому что "никто по собственной воле туда не заходил, это сборная территория".

"Мы должны также понимать, что это не произойдет так быстро, как бы нам этого хотелось, но то, что это будет при нашей жизни – это 100%", - подчеркнул 57-летний топ-чиновник.

13 лет назад Данилов предсказывал, что Россия развяжет войну против Украины: на Донбассе - за энергоносители, в Крыму - потому что Черноморский флот РФ из Севастополя не уйдет.

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Евгений Пилипенко
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