Зеленский назначил нового секретаря СНБО

Алексей Данилов (скриншот с видео)

Президент Владимир Зеленский назначил секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Ранее Данилов занимал должность заместителя секретаря. Другим указом Зеленского он уволен с этой должности.

Заместителем секретаря СНБО Данилова назначил тоже Зеленский. Это произошло 23 июля.

Данилов родился в 1962 году в Красном Луче Луганской области. В 1981 году он окончил Старобельский совхоз-техникум по специальности ветеринар. В 1999 году окончил Луганский государственный педагогический университет имени Тараса Шевченко по специальности учитель истории. В 2000 году окончил Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля по специальности магистр менеджмента и Луганский институт внутренних дел МВД Украины по специальности юрист. Данилов работал мэром Луганска (1994-1997), председателем Луганской ОГА (2005), также он был народным депутатом V созыва (2006-2007). С 2007 года Данилов занимал должность заместителя директора Института европейской интеграции и развития.