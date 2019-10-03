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Зеленский назначил нового секретаря СНБО

Зеленский назначил нового секретаря СНБО - Фото
Алексей Данилов (скриншот с видео)
03.10.2019, 14:38

Ранее чиновник занимал должность заместителя секретаря

Президент Владимир Зеленский назначил секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Ранее Данилов занимал должность заместителя секретаря. Другим указом Зеленского он уволен с этой должности.

Заместителем секретаря СНБО Данилова назначил тоже Зеленский. Это произошло 23 июля.

Данилов родился в 1962 году в Красном Луче Луганской области. В 1981 году он окончил Старобельский совхоз-техникум по специальности ветеринар. В 1999 году окончил Луганский государственный педагогический университет имени Тараса Шевченко по специальности учитель истории. В 2000 году окончил Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля по специальности магистр менеджмента и Луганский институт внутренних дел МВД Украины по специальности юрист. Данилов работал мэром Луганска (1994-1997), председателем Луганской ОГА (2005), также он был народным депутатом V созыва (2006-2007). С 2007 года Данилов занимал должность заместителя директора Института европейской интеграции и развития.

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Владимир Зеленский секретарь снбо Алексей Данилов
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