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Зеленский назначил заместителем секретаря СНБО экс-мэра Луганска

Зеленский назначил заместителем секретаря СНБО экс-мэра Луганска - Фото
Алексей Данилов (фото - скриншот видео)
23.07.2019, 23:57

Алексей Данилов был мэром Луганска в 1994-1997 гг и председателем Луганской ОГА в 2005-ом

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Данилова Алексея Мячеславовича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в документе.

Данилов родился в 1962 году в Красном Луче Луганской области. В 1981 году он окончил Старобельский совхоз-техникум по специальности ветеринар. В 1999 году окончил Луганский государственный педагогический университет имени Тараса Шевченко по специальности учитель истории. В 2000 году окончил Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля по специальности магистр менеджмента и Луганский институт внутренних дел МВД Украины по специальности юрист. Данилов работал мэром Луганска (1994-1997), председателем Луганской ОГА (2005) и народным депутатом V созыва (2006-2007).

Ранее сегодня Зеленским назначил советником президента дипломата Руслана Демченко.

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Владимир Зеленский снбо Алексей Данилов
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