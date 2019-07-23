Зеленский назначил заместителем секретаря СНБО экс-мэра Луганска

Алексей Данилов (фото - скриншот видео)

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Данилова Алексея Мячеславовича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в документе.

Данилов родился в 1962 году в Красном Луче Луганской области. В 1981 году он окончил Старобельский совхоз-техникум по специальности ветеринар. В 1999 году окончил Луганский государственный педагогический университет имени Тараса Шевченко по специальности учитель истории. В 2000 году окончил Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля по специальности магистр менеджмента и Луганский институт внутренних дел МВД Украины по специальности юрист. Данилов работал мэром Луганска (1994-1997), председателем Луганской ОГА (2005) и народным депутатом V созыва (2006-2007).

Ранее сегодня Зеленским назначил советником президента дипломата Руслана Демченко.