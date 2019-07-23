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Зеленский назначил своим советником экс-советника Порошенко

Зеленский назначил своим советником экс-советника Порошенко - Фото
Руслан Демченко (фото - mfa.gov.ua)
23.07.2019, 22:21

Руслан Демченко - чрезвычайный и полномочный посол Украины

Президент Владимир Зеленский назначил своим советником Руслана Демченко, который ранее был советником пятого президента Петра Порошенко.

Соответствующие указы об увольнении и назначении обнародованы на сайте главы государства.

"Назначить Демченко Руслана Михайловича советником Президента Украины", - говорится в документе о назначении.

Руслан Михайлович Демченко - украинский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины. Работал первым заместителем мнистра иностранных дел. Был назначен советником президента 23 сентября 2014 года.

Ранее сегодня Зеленский заявил, что в числе кандидатур на должность генерального прокурора рассматривается Руслан Рябошапка.

Сегодня стало известно, как Зеленский выбирает премьер-министра. Во вторник, 23 июля, состоялась встреча президента Зеленского и главынабсовета Укроборонпрома, бывшего министра Экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса, на которой обсуждали возможное премьерство последнего. На минувших выходных похожая встреча президента прошла с заместителем исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владиславом Рашкованом. Об этом рассказали два собеседника LIGA.net (один из близкого окружения президента, второй собеседник близок к команде Абромавичуса). Оба говорят, что финальное решение еще не принято.

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советник Руслан Демченко Владимир Зеленский
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