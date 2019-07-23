Премьериада: Зеленский протестировал Рашкована и Абромавичуса

Фото: twitter.com/aivaras_aivaras

Президент Украины Владимир Зеленский выбирает премьер-министра. Во вторник, 23 июля, состоялась встреча президента Зеленского и главы набсовета Укроборонпрома, бывшего министра Экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса, на которой обсуждали возможное премьерство последнего. На минувших выходных похожая встреча президента прошла с заместителем исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владиславом Рашкованом. Об этом рассказали два собеседника LIGA.net (один из близкого окружения президента, второй собеседник близок к команде Абромавичуса).

Оба говорят, что финальное решения еще не принято. "Думаю, что президент захочет рассмотреть новых кандидатов, имена которых мы еще не слышали, прежде, чем принимать решение. По моим ощущениям, пройдет две-три недели прежде чем услышим имя премьера", - говорит собеседник.

По словам второго собеседника, Рашкован "понравился интеллектуально", но есть вопрос к его управленческому опыту, а заявленные им условия по независимости Кабмина оказались неприемлемы для Зеленского.

Сам Рашкован не комментирует информацию. Сказал, что сейчас садится в самолет в Вашингтон.

Шансы Абромавичуса на премьерство оба собеседника сейчас расценивают значительно выше. Кроме бывшего министра экономики, в шорт листе - глава Нафтогаза Андрей Коболев и заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук.

"Коболев сейчас наиболее вероятный после Айвараса претендент, но Зеленский может решить, что ему нужен более контролируемый премьер и тогда шансы Гончарука сильно вырастут", - говорит собеседник LIGA.net.

Оба собеседника подчеркивают, что у Зеленского и его окружения есть понимание, что долгосрочная популярность президента зависит от экономического роста в стране, чего невозможно достичь без сильного технократичного Кабмина. С другой стороны, успех партии Зеленского на выборах (Слуга народа получит более 250 мандатов), снизил готовность президента делиться властью: "Зеленский сейчас искренне не понимает, почему на президентских выборах выиграл он, на парламентских победила его партия, но он должен отдать всю исполнительную власть незнакомым людям".

Напомним в день выборов, 21 июля, Зеленский заявил журналистам, что премьер-министром должен быть профессиональный экономист, не имеющий отношения к политике.