Данилюк назвал еще одну причину своей отставки

Александр Данилюк (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк озвучил еще одну причину своей отставки - это ситуация с возможной отменой национализации Приватбанка. Об этом он сказал BBC Україна.

"Это одна из проблем. Надеюсь, что мое решение будет способствовать тому, что мы избежим неправильных решений в процессе Приватбанка. Думаю, что это было услышано как внутри Украины, так и снаружи", - сказал Данилюк.

"Неправильными решениями" в данном деле Данилюк назвал именно отмену национализации. "Это очень опасное решение, которое посылает сигнал, что олигархи держат власть, они влияют на государственные институты. Это также будет красный свет для нашего взаимодействия с МВФ", - считает он.

Данилюк также выступил против компромиссов в данном вопросе с бывшими владельцами банка, о котором недавно заявлял бизнесмен Игорь Коломойский. "Я не понимаю, о каком компромиссе может идти речь. Если они включают в себя выплату определенной компенсации, тогда это называется не компромисс, а сдача интересов", - заявил экс-секретарь Совбеза. И добавил: отмена национализации автоматически остановит сотрудничество с МВФ.

Экс-чиновник опроверг информацию о своем возможном отъезде в США и работе там послом Украины. И подтвердил, что имеет непростые отношения с главой Офиса президента Владимира Зеленского Андреем Богданом.

"Буду говорить неправду, если скажу, что у нас прекрасные дружеские отношения. У нас непростые отношения с момента самой кампании, этого не скрываю. Просто есть другое видение и подходы к развитию ситуации. Я не подхожу к проблемам с позиции "все решим ", - сказал Данилюк.

"Считаю, что государство должно работать иначе, без ручного контроля. Должны быть сильные институты", - добавил он.

Комментировать вопрос о влиянии Коломойского на действия Богдана Данилюк не стал: "Давайте смотреть на происходящее. Речь не о персоналиях. Есть системная проблема. Есть люди, которые имеют конфликт интересов, и Андрей - один из них".

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