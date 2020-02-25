Секретарь СНБО: Мы еще увидим развал России

Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)

Россия может не справиться с внешними и внутренними проблемами - и распасться. Об этом секретарь Совета нацбеозопасности и обороны Алексей Данилов рассказал в интервью LIGA.net.

"Россия находится в сложном положении. Мы еще увидим ее развал. Сложные религиозные вопросы, демографические проблемы, отношения с Китаем... Путин это понимает и поэтому выбирает внешнего врага. Сначала это были грузины, теперь мы", - сказал Данилов, добавив, что Путин не может без внешнего врага объединить "то, что называется россиянами".

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Данилов объяснил, что внутри России есть и внутренние проблемы. В качестве примера он привел Ичкерию, сказав что это "другая страна и религия", а ее жителей тяжело назвать россиянами.

По словам секретаря СНБО, удержать этот "призрак" государственности РФ можно лишь с помощью денег, но "это вещь, которая быстро заканчивается". Для России все будет зависеть от цен на нефть и газ.

"Очень много вопросов по газу. Точно будет борьба за арктический шельф. И сможет ли Россия выдержать эту гонку? Я не уверен", - подытожил он.

В одном из интервью в 2007 году Данилов предсказал, что РФ развяжет войну против Украины: на Донбассе - за энергоносители, в Крыму - потому что Черноморский флот из Севастополя не уйдет.



11 февраля президент Владимир Зеленский рассуждал, что з ахват Украины может привести к внутреннем конфликту в России и ее распаду – именно этого боятся в Кремле

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