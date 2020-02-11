Зеленский: Распад России - это самый страшный для Москвы сценарий

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Захват Украины может привести к внутреннем конфликту в России и ее распаду – именно этого боятся в Кремле. Такое мнение выразил президент Владимир Зеленский в интервью Интерфакс-Украина.

"Самое страшное, что может быть для России - это распад ее в том виде, в котором она сейчас существует. Эскалация и захват такой большой страны, как Украина - это, я уверен, единственный реально опасный шаг для России, который может привести к внутреннему жесткому конфликту в России. Это мои мысли, я не говорю, что я на 100% прав, но мне кажется, что именно это и может их остановить", - сказал глава государства.

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Зеленский также уверен, что президент РФ Владимир Путин понял его позицию и понимает, что войну нужно заканчивать.

"Кажется, что если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну, - добавил президент.

В ночь на 10 декабря в Париже закончились переговоры в нормандском формате, в том числе первая двусторонняя встреча Зеленский-Путин . Вот к чему пришли .

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