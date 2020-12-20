Зеленский: Байден может усилить переговоры в Нормандском формате

Избранный президент США Джо Байден мог бы усилить переговоры в Нормандском формате по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью NYT.

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Отвечая на вопрос журналистов о том, хотелось ли бы ему, чтобы США играли важную роль в переговорах с Россией по Донбассу и участвовали в Нормандском формате, Зеленский ответил: "Очень хотел бы... Донбасс без Украины умирает. Я считаю, что США могут очень сильно повлиять. Я считаю, что усилить наши переговоры в Нормандском формате мог бы президент Байден потому, что он хорошо понимает вопрос Украины и России. Во-вторых, он говорил о безопасности в Европе".

Также Зеленский заявляет, что "говорить просто о финале войны (на Донбассе – ред.) уже мало", поскольку Украине нужна реинтеграция этих территорий: "А чтобы реинтегрировать Донбасс, нужны сильные компании, сильные технологии, безопасности и деньги. И тут, я считаю, мы не справимся сами". США, по мнению президента Украины, могли бы сыграть важную роль в этом процессе.

"США – гарант безопасности в мире, серьезный стратегический игрок, поэтому такие шаги могли бы ускорить финал войны на Донбассе и начало большого строительства, большой реинтеграции Донбасса", – заявил Зеленский, уточнив, что без США также не обойтись и в вопросе деоккупации Крыма.

В октябре 2019 года в Кремле заявили, что они против участия США в переговорах в Нормандском формате.

1 августа 2020-го Кравчук сказал, что установить мир на Донбассе будет очень сложно без участия в этом процессе США и их нужно привлечь к переговорам.

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Владислав Сердюк

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