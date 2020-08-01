Кравчук считает, что США должны участвовать в переговорах по Донбассу
"Пока не будут введены в формат по установлению мира на Донбассе США, будет очень сложно", - считает представитель Украины в ТКГ
Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что установить мир на Донбассе будет очень сложно без участия в этом процессе США. Об этом он сказал в эфире канала Украина 24.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Я скажу очень откровенно: пока в этом формате, изменится он или нет, я не ставлю вопрос, что его нужно изменить, но если и дальше будет тупиковая ситуация, пока не будут введены в формат по установлению мира на Донбассе США, будет очень сложно. Потому что я думаю, что наиболее сильная, наиболее богатая страна мира может иметь наибольшее влияние", - сказал Кравчук.
Он уточнил, что говорит о перспективе, так как у США сейчас много своих проблем.
"Правда, там сегодня выборы на носу, коронавирус, там много проблем. Я говорю об этом в перспективе. Но мы увидим, а вдруг начнутся шаги, и мир постепенно будет устанавливаться", - сказал Кравчук.
- 8 июля 2019 г президент Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести переговоры в расширенном за счет США и Британии нормандском формате.
- 2 августа спецпредставитель США Курт Волкер сказал, что США готовы рассмотреть привлечение американского лидера Дональда Трампа к нормандскому формату.
- 9 августа заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент сказал, что для того чтобы расширить состав нормандского формата, в частности за счет вхождения туда США, нужно согласие всех сторон процесса.
- 8 октября в Кремле заявили, что участие США в переговорах в нормандском формате по конфликту в Донбассе "не находит поддержки".
Комментарии