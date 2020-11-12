В Кремле волнуются, что Украина "никакого диалога с жителями Донбасса вести не хочет"

Полпред РФ на переговорах по Донбассу Грызлов уверен, что Банковая добивается новой встречи лидеров нормандского формата и "срывает минский процесс"

Россия в Трехсторонней контактной группе негативно отреагировала на предложенную Украиной дорожную карту по дальнейшим действиям на Донбассе, в том числе со свободной экономической зоной для региона. Представитель РФ на переговорах Борис Грызлов в который уже раз за прошлые годы заявил, что это "шаг к отказу от минских соглашений", передают пропагандисты ТАСС.

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Полпред Кремля уверен, что на Банковой хотят провести "ревизию минских соглашений", а украинский проект дорожной карты "свидетельствует о том, что Киев не планирует вступать в диалог с жителями региона, а готовится к новому витку силового противостояния".

С 27 июля по договоренности Банковой, Кремля и ОБСЕ на линии разграничения в целом воздерживаются от открытия огня, причем ВСУ это дается непросто: оккупанты время от времени ведут провокационные и намеренные обстрелы.

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"Все слова о СЭЗ – просто прикрытие, очередная попытка обмануть людей. Не может быть экономического развития без политического урегулирования", – заявил Грызлов и посетовал, что Украина "категорически отказалась" предусматривать гарантии плану, так как он не подкреплен постановлением Рады.

Россиянин также сетует, что "никакого диалога с жителями Донбасса Киев вести не хочет, никаких их прав не признает и не гарантирует", и что "нынешние киевские власти действуют так же, как предыдущие".

СПРАВКА. Необъявленная война РФ против Украины . Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год : оккупирован Крым и часть Донбасса. Россия отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, что это "гражданская война", и добивается переговоров Банковой со своими оккупационными администрациями в Донецке и Луганске как с несуществующим "народом Донбасса". Все это время пропагандистские СМИ РФ пугают жителей ОРДЛО, что после де-факто возвращения этих территорий в состав Украины некие "националистические батальоны" "устроят резню".

5 ноября 2020-го глава украинской делегации в ТКГ Кравчук сообщил, что они подготовили "План совместных шагов" для ТКГ: он содержит предложение о полном прекращении войны и демилитаризации временно оккупированной части Донбасса в начале 2021 года. В Кремле ответили, что план "расходится с минскими договоренностями".

9 ноября Кравчук добавил, что Украина передала свой вариант плана на рассмотрение ОБСЕ, и он якобы взят за основу в ТКГ.

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Евгений Пилипенко

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