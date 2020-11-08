Амнистия до выборов нереальна, а выборы только после границы – Кравчук о Донбассе

В интервью российскому изданию глава украинской делегации в ТКГ рассказал об амнистии, выборах и контроле над границей на Донбассе

Глава украинской делегации Леонид Кравчук рассказал российскому информагентству ТАСС о том, когда на Донбассе возможно будет провести выборы, а также о восстановлении контроля над украинско-российской границе и амнистии.

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Верховная Рада подготовит "такой специальный закон о выборах" и, возможно, это будет мажоритарная система, но выборы можно будет проводить только после того, как Украина восстановит полный контроль над границей, заявил Кравчук.

"Как можно провести выборы, когда там нет законов Украины, Конституции Украины? Как Украина возьмет на себя ответств енность за выборы и как обеспечить безопасность наблюдателей, если мы не контролируем эту территорию?", – заметил глава украинской делегации

По его словам, сначала предполагается синхронно демилитаризовать оккупированную территории, вывести все незаконные вооруженные формирования, оружие, а после – Украина возьмет "под свой личный контроль границу и территорию, не принимая какие-то сегодня шаги, которые могут быть предприняты через полгода-год".

После взятия границы под контроль можно будет провести выборы и сформировать по их итогам местную власть, которая будет действовать вместе с Украиной. Государство же возьмет на себя ответственность за создание условий для "нормальной, но специфической жизни людей на этой территории с учетом того, как они видят эту жизнь", сказал Кравчук.

Он также отметил, что после создания местной власти украинским парламентом будет принят и закон, в котором будут учтены "особенности региона и мировой опыт в этих вопросах". Но до выборов амнистия нереальна, подчеркнул глава делегации.

"Конечно, военные преступники и те, у кого руки в крови, кто убивал, они не могут быть амнистированы <...> Каждый человек будет рассматриваться отдельно, его вина должна будет доказана по закону через суд. Другого быть не может. Невинные люди не должны пострадать", – прокомментировал Кравчук свое видение амнистии на Донбассе.

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Дарья Мостовая

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