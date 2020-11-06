"Надо говорить правду". Резников объяснил, почему сравнил ОРДЛО с раковой опухолью

Министр Резников заверил, что не хотел обидеть украинское население Донбасса, когда сравнил оккупированные территории с раковой опухолью

Министр реинтеграции Алексей Резников заверяет, что сравнив оккупированные территории Донбасса с раковой опухолью, имел ввиду экономическую разруху и другие проблемы региона, а не местных жителей. Свои слова он объяснил в эфире Украина 24.

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"Когда я говорю, сравнивая с медицинским диагнозом ситуацию на оккупированных территориях, я имею в виду экономическую разруху этих территорий, экологическое загрязнение, радиационный фон, пропаганду, которой насыщены люди, проживающие там в качестве заложников", – объяснил он.

Резников признал, что слова были "довольно резкие", плохие и жесткие. Он заверяет, что не хотел обидеть украинских жителей Донбасса, и извинился перед теми, кого подобное сравнение могло задеть.

"Я не имею в виду граждан Украины, жителей украинской территории Донбасса, я имею в виду, что нужно говорить правду. Если есть у нас сложная ситуация, которая предусматривает установление диагноза, чтобы понимать, что мы лечим, то нужно знать правду. Нельзя лечить от насморка, если мы знаем, что это более сложная ситуация", – добавил он.

5 ноября глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина подготовила "План совместных шагов" для достижения мира на Донбассе. В нем предлагается ввести полное прекращение конфликта и демилитаризацию ОРДЛО в начале 2021 года, чтобы уже 31 марта провести там местные выборы.

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Марк Сировой

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