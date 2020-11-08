Кравчук о минских соглашениях: Нам надо изменить очередность действий

По мнению главы украинской делегации, нужно изменить последовательность выполнения минских договоренностей и решить вопрос контроля над границей

Глава украинской делегации в ТКГ и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в минских договоренностях необходимо пересмотреть последовательность выполнения их пунктов. Об этом он сказал российскому изданию ТАСС.

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Кравчук отметил, что если "мы упремся в такую последовательность, которая предусмотрена минскими соглашениями, то этого фактически нельзя сделать".

По его мнению, все, кто участвовал в саммите 2019 года, в том числе и канцлер Германии Ангела Меркель, допускали возможность "некоторых уточнений того, что сейчас происходит на Донбассе".

"В нашем плане (совместных шагов – ред.) я показал изменение этих условий и то, что нам надо изменить очередность действий. Но мы же не меняем основной принцип, который заключается в достижении мира", – сказал Кравчук.

Также глава украинской делегации подчеркнул, что главным вопросом, который надо решить до выполнения политической составляющей соглашений, остается вопрос контроля над украинско-российской границей.

11 сентября 2020 году первый президент заявил, что минские договоренности невыполнимы и надо искать выход через нормандский формат.

5 ноября Кравчук отметил, что подготовленный Украиной План совместных шагов содержит предложения о полном прекращении конфликта, демилитаризации оккупированной части Донбасса и создании условий для проведения там выборов весной 2021 года.

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Дарья Мостовая

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