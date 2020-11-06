"Не надо из нас делать болванчиков". Кравчук назвал условие для альтернативы Минску

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук подчеркнул, что Украина "не будет играть музыку на чужой свадьбе"

Украина будет искать альтернативу минским соглашениям, если Россия признается в том, что хочет войны. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, передает РБК-Украина.

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По его словам, в таком случае Украина будет искать другие форматы для урегулирования ситуации на Донбассе.

Кравчук уточнил, что у специального представителя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау уже лежат украинский план по Донбассу и "дорожная карта" России.

"Не надо из нас делать болванчиков, мы не будем играть музыку на чужой свадьбе. Мы хотим мира в Украине – если вы хотите войны, то вы должны это сказать. И тогда мы будем искать другие форматы, другие влияния для того, чтобы все же мир в Украине наступил", – отметил

Кравчук добавил, что украинская делегация в ТКГ призывает Россию совместно работать, нарабатывать совместный документ для достижения мира на Донбассе.

5 ноября Кравчук заявил, что подготовленный Украиной "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ОРДЛО в начале 2021 года, чтобы создать условия для проведения там 31 марта местных выборов.

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Арина Толина

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