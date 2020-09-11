Кравчук: Минские соглашения невыполнимы, надо искать выход через нормандский формат

Политик надеется, что после встречи советников глав стран нормандской четверки, будет проведен новый саммит с участием лидеров

Минские соглашения не могут быть выполнены, потому что у Украины и России не совпадают мнения насчет определения последовательности передачи контроля над границей и проведения выборов на Донбассе. Такое мнение высказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в интервью для Радио НВ.

"Во главе с господином Порошенко записали одно, а теперь требуют другое. А те, кто записал и подписал, нам напоминают, что международные договоренности надо выполнять. Мы сейчас находимся в достаточно непростой ситуации: есть Минские соглашения, но они не могут быть выполнены в силу понятных причин. И потому, что когда они подписывались, уже было понятно, что они не будут выполнены. Но согласно международным договоренностям, международные соглашения не могут быть отменены одной стороной", – сказал Кравчук.

По мнению главы украинской делегации в ТКГ, решить эту проблему возможно на уровне нормандской четверки.

"Искать выход через нормандский формат", – сказал он.

Политик выразил надежду, что после встречи советников глав стран нормандской четверки, будет проведен новый саммит с участием лидеров Украины, Германии, Франции и России.

"Я думаю, что на соответствующих условиях и во время таких встреч этот вопрос нужно решать. Только на таком уровне, другого я не вижу", – первый президент Украины.

19 августа Россия пыталась заблокировать работу ТКГ с требованием пересмотреть постановление Рады о местных выборах.

20 августа Леонид Кравчук обратился к Верховной Раде, чтобы изменить постановление о местных выборах и таким образом провести их и на временно оккупированных территориях тоже.

24 августа Кравчук заявил, что изменение постановления о местных выборах не означает, что они пройдут в ОРДЛО или будут переноситься на остальной территории Украины.

Сегодня, 11 сентября, в Берлине состоится встреча в нормандском формате на уровне советников лидеров. Украинскую делегацию возглавляет вице-премьер Алексей Резников .

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Наталия Медведева

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