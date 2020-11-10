Наш план по достижению мира на Донбассе взят за основу минской группой – делегация Украины

Обсуждение украинского "Плана действий" стало главной новостью заседания политической подгруппы ТКГ, отметили в делегации

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Подготовленный Украиной план прекращения конфликта на Донбассе был взят за основу на заседании трехсторонней контактной группы. Об этом в Facebook сообщает украинская делегация в ТКГ.

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Обсуждение украинского "Плана действий" стало главной новостью заседания политической подгруппы ТКГ, отметили в делегации.

"Некоторое недоумение нашей делегации вызвало утверждение российской стороны, что якобы украинская делегация обещала утверждение "Плана" украинским парламентом. Однако после напоминания российским представителям, что в Украине действует демократия и парламентский суверенитет, и делегация может лишь давать рекомендации, а не гарантировать те или иные законодательные инициативы, беседа быстро вернулась в русло", – говорится в сообщении.

Украинская делегация отметила, что еще рано говорить о результатах, "но, по крайней мере, можно сказать, что украинский "План" взят за основу".

ОБНОВЛЕНО В 19:45. Представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш в эфире одного из телеканалов заявил, что говорить о том, что украинский план принят за основу в ТКГ некорректно, сообщает РБК-Украина.

"Я бы не сказал, что план Украины принят за основу. Корректнее говорить, что в основном сегодня обсуждался план Украины. Как раз та сторона утверждает, что он не отвечает минским соглашениям, поэтому говорить о том, что это обсуждение будет продуктивным, очень сложно. По крайней мере на сегодняшний день", – заявил Гармаш.

5 ноября глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщил, что Украина подготовила "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы, который содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации временно оккупированной части Донбасса в начале 2021 г.

В Кремле ответили, что демилитаризация Донбасса, проведение выборов и передача границы расходятся с минскими договоренностями.

Вчера Кравчук сообщил, что Украина передала свой вариант плана ОБСЕ и ждет от организации согласованного с другими переговорщиками контактной группы по Донбассу единого документа для обсуждения на следующем заседании 10 ноября.

Вадим Ребрина

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