Зеленский о войне на Донбассе: Мы заинтересованы в мире, а Россия блокирует

Украина заинтересована в установлении мира на Донбассе, но Россия блокирует выполнение договоренностей. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в день годовщины саммита нормандской четверки в Париже, передает пресс-служба Офиса президента.

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"Путь к миру всегда тернист. Но это путь, который должны пройти обе стороны. Активность Украины в процессе переговоров показала всему миру и, главное, жителям на Донбассе, что именно мы заинтересованы в мире, а Россия блокирует выполнение договоренностей", – сказал Зеленский.

По словам президента, действия и инициативы Украины показывают мирным жителям Донбасса с обеих сторон линии разграничения, что достичь мира реально.

"Украина способна выиграть битву за эмоции жителей временно оккупированной территории. Мы делаем вполне конкретные вещи, которые наглядно демонстрируют всем жителям Донецка и Луганска, которые пересекают линию разграничения, что Украина – это значительно лучше, чем непризнанные, нефункциональные, самопровозглашенные структуры", – заявил Зеленский.

Чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Анка Фельдгузен назвала важным результатом прошлогодней встречи лидеров нормандской четверки установление режима прекращения огня на Донбассе. Она считает "Минск" безальтернативным форматом и пообещала дальнейшую поддержку со стороны Германии.

Ее французский коллега Этьен де Понсен заявил, что верит в эффективность нормандского формата, и считает, что для достижения мира предстоит выполнить еще много работы.

21 октября Фельдгузен заявила, что продолжается активная работа над тем, чтобы встреча лидеров в нормандском формате в Берлине стала возможной, но пока прогресс очень медленный.

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Наталия Медведева

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