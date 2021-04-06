Война на Донбассе. Под обстрелом боевиков погиб украинский военный, еще один – подорвался

Сегодня, 6 апреля, в результате обстрела боевиков гибридной армии РФ на Донбассе погиб украинский военный, еще один погиб после подрыва на неизвестном устройстве. Об этом сообщает Оперативно-тактическая группа Восток в Facebook.

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Отмечается, что один военнослужащий погиб после минометного обстрела украинских позиций у Невельского. Ему оказали первую помощь, но он умер во время эвакуации.

Второй защитник Украины погиб у Степного в результате подрыва автомобиля на неизвестном устройстве, пишет ОТГ.

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Сообщается, что на месте событий работают руководство воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства устанавливаются.

Вчера на Донбассе из-за обстрелов российских оккупантов погибли двое украинских военных.

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Марк Сировой

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