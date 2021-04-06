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Обострение на Донбассе и границах. Украина инициирует экстренное заседание минской ТКГ

06.04.2021, 12:49
Обострение на Донбассе и границах. Украина инициирует экстренное заседание минской ТКГ - Фото
Леонид Кравчук (Фото: пресс-служба Кабмина)

Украина инициирует экстренное внеочередное заседание минской Трехсторонней контактной группы из-за обострения ситуации на Донбассе и стягивания войск РФ к границе. Об этом сообщает украинская делегация в ТКГ в Telegram.

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Как отмечается, с прошлого заседания, которое было 30 марта, в результате обстрелов оккупантов был ранен мирный житель, погибли трое украинских военных, еще четверо бойцов получили боевые ранения и травмы.

В сообщении говорится, что эти грубые нарушения режима прекращения огня, "беспрецедентное усиление группировок РФ" у границы Украины и воинственная риторика боевиков вызывают "глубокую обеспокоенность" руководства Украины и международных партнеров.

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В связи с этим глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук призвал руководство ОБСЕ поддержать инициативу Украины по созыву экстренной встречи ТКГ.

Планируется, что на ней обсудят меры по немедленному восстановлению режима прекращения огня, о котором договорились 22 июля 2020 года.

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Марк Сировой
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войска РФ Леонид Кравчук война Донбасс границы ткг
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