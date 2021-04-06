Обострение на Донбассе и границах. Украина инициирует экстренное заседание минской ТКГ
Украина инициирует экстренное внеочередное заседание минской Трехсторонней контактной группы из-за обострения ситуации на Донбассе и стягивания войск РФ к границе. Об этом сообщает украинская делегация в ТКГ в Telegram.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Как отмечается, с прошлого заседания, которое было 30 марта, в результате обстрелов оккупантов был ранен мирный житель, погибли трое украинских военных, еще четверо бойцов получили боевые ранения и травмы.
В сообщении говорится, что эти грубые нарушения режима прекращения огня, "беспрецедентное усиление группировок РФ" у границы Украины и воинственная риторика боевиков вызывают "глубокую обеспокоенность" руководства Украины и международных партнеров.
Читайте также: Россия готовит провокацию против Украины как повод для нового вторжения – разведка
В связи с этим глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук призвал руководство ОБСЕ поддержать инициативу Украины по созыву экстренной встречи ТКГ.
Планируется, что на ней обсудят меры по немедленному восстановлению режима прекращения огня, о котором договорились 22 июля 2020 года.
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил в Верховной Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В Пентагоне выразили опасения.
- 31 марта Россия в ТКГ отказалась от возвращения к перемирию на Донбассе.
- Глава Пентагона позвонил в Киев и пообещал, что США "не оставят ее и не допустят агрессии России". Аналогичное заявление сделал президент США Джо Байден в разговоре с президентом Владимиром Зеленским, сообщала украинская сторона.
- В Кремле заявили, что "никого не должно беспокоить", как и почему Россия перемещает войска на своей территории. США и НАТО призвали РФ объяснить ее провокации на украинских границах.
Читайте также: Резников: Шансы широкомасштабной агрессии России – минимальны
Комментарии