UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Эскалация на Донбассе продолжается: 14 обстрелов, ранены двое военных и мирный житель

02.04.2021, 19:05
Эскалация на Донбассе продолжается: 14 обстрелов, ранены двое военных и мирный житель - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Российские оккупанты 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранены двое украинских бойцов, осколочное ранение получил мирный житель города Красногоровка. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Боевики совершили 13 обстрелов позиций украинских военных и один обстрел гражданской инфраструктуры Красногоровки. Пострадавший местный житель доставлен в больницу.

Огонь открывали из минометов, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, а у поселка Опытное – из противотанкового ракетного комплекса.

Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения. Им оперативно оказана необходимая медицинская помощь.

Вчера, 1 апреля, было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе. Один украинский военный получил ранение. 

  • 26 марта недалеко от поселка Шумы Донецкой области боевики обстреляли позиции украинских военных. Четверо бойцов погибли, двое получили ранения. 
  • 31 марта, после заседания ТКГ, в украинской делегации заявили, что РФ отказалась вернуться к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня с 1 апреля. 
  • 1 апреля Европейское командование вооруженных сил США (EUCOM) привело в максимальный уровень боеготовности армию из-за стягивания вооружения РФ к границе Украины.



Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрел Донбасс
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 