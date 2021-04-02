Эскалация на Донбассе продолжается: 14 обстрелов, ранены двое военных и мирный житель

Российские оккупанты 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранены двое украинских бойцов, осколочное ранение получил мирный житель города Красногоровка. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

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Боевики совершили 13 обстрелов позиций украинских военных и один обстрел гражданской инфраструктуры Красногоровки. Пострадавший местный житель доставлен в больницу.

Огонь открывали из минометов, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, а у поселка Опытное – из противотанкового ракетного комплекса.

Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения. Им оперативно оказана необходимая медицинская помощь.

Вчера, 1 апреля, было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе. Один украинский военный получил ранение.

26 марта недалеко от поселка Шумы Донецкой области боевики обстреляли позиции украинских военных. Четверо бойцов погибли, двое получили ранения.

31 марта, после заседания ТКГ, в украинской делегации заявили, что РФ отказалась вернуться к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня с 1 апреля.

1 апреля Европейское командование вооруженных сил США (EUCOM) привело в максимальный уровень боеготовности армию из-за стягивания вооружения РФ к границе Украины.







Вадим Ребрина

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