Эскалация на Донбассе продолжается: 14 обстрелов, ранены двое военных и мирный житель
Российские оккупанты 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранены двое украинских бойцов, осколочное ранение получил мирный житель города Красногоровка. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
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Боевики совершили 13 обстрелов позиций украинских военных и один обстрел гражданской инфраструктуры Красногоровки. Пострадавший местный житель доставлен в больницу.
Огонь открывали из минометов, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, а у поселка Опытное – из противотанкового ракетного комплекса.
Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения. Им оперативно оказана необходимая медицинская помощь.
Вчера, 1 апреля, было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе. Один украинский военный получил ранение.
- 26 марта недалеко от поселка Шумы Донецкой области боевики обстреляли позиции украинских военных. Четверо бойцов погибли, двое получили ранения.
- 31 марта, после заседания ТКГ, в украинской делегации заявили, что РФ отказалась вернуться к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня с 1 апреля.
- 1 апреля Европейское командование вооруженных сил США (EUCOM) привело в максимальный уровень боеготовности армию из-за стягивания вооружения РФ к границе Украины.
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